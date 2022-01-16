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В Альпах во время катания лыжник на скорости въехал в 5-летнюю девочку: ребенок погиб

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В Альпах во время катания лыжник на скорости въехал в 5-летнюю девочку: ребенок погиб

Associated Press

Причины трагедии устанавливаются полицией.

Во Франции на горнолыжном курорте "Флейн", что в Альпах, лыжник на скорости сбил 5-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.

Об этом сообщает dailymail.co.uk.

Трагедия произошла 15 января в 11:00. Девочка вместе с 4 детьми была на легкой трассе, где инструктор учил их кататься на лыжах. 5-летняя девочка шла позади группы, когда на нее случайно наехал лыжник.

Пострадавшую самолетом доставляли в больницу, однако по дороге она скончалась. 40-летний лыжник уже задержан, ему инкриминируют непреднамеренное убийство.

Причины трагедии устанавливаются полицией.

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