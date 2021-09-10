Церемонию провели онлайн.

В американском Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 сентября.

Это пародия на знаменитую Нобелевскую премию. Ее вручают за достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. Так, в области биологии премию вручили за исследования кото-человеческих коммуникаций. В экономической области победил ученый, доказавший связь между коррупцией и ожирением политиков. Приз мира достался за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.

Победители получили трофеи, которые они должны были собрать сами с распечатки, и денежный приз в виде поддельной банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Новости мира: в Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию

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