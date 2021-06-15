В американском Иллинойсе произошел пожар на химическом заводе: эвакуируют людей

На предприятии производят, в том числе и смазочные материалы.

Крупный пожар произошел на химическом заводе в американском штате Иллинойс.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 июня.

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Густой черный ди покрыл все вокруг, а видно его было даже за сотню километров. Из-за токсичности дыма спасатели просят людей не выходить на улицу и не открывать окон. Жителей ближайших поселений эвакуируют в обязательном порядке. Данных о жертвах нет.

На этом заводе изготавливали различные химические жидкости, включая смазочные материалы. Из-за возник пожар, пока не известно. Полностью укротить пламя пожарным не удалось даже за несколько часов. Власти штата решили не тушить масштабный пожар, чтобы вредные вещества не попали в реки. На то, чтобы пламя стихло, за прогнозами, нужно несколько дней

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Как сообщалось, в индийском городе Пуна горел завод по производству химикатов. Жертвами пожара стали не менее 18 человек. Их тела удалось найти, когда огонь взяли под контроль пожарные. Еще около 20 человек успели вовремя покинуть опасную здание.

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