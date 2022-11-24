В американском магазине Walmart мужчина застрелил 6 человек и покончил с собой

В американском штате Вирджиния менеджер местного магазина Walmart Inc открыл огонь по сотрудникам в комнате отдыха. В результате стрельбы погибли шесть человек, после чего нападавший застрелился сам.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении указывается, что 31-летний менеджер Андре Бинг начал стрелять в других сотрудников в магазине без предупреждения. Люди собрались в комнате отдыха перед началом ночной смены.

В результате стрельбы погибли шесть человек, среди которых был 16-летний парень. Еще четыре человека получили ранения, всего на момент стрельбы в магазине находились 50 человек.

Коллеги нападающего в интервью СМИ сообщили, что ранее он демонстрировал угрожающее поведение, а также делал параноидальные заявления, что за ним следит правительство страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.

Читайте также: