В американском Миниаполис в разных уголках города находят человеческие фрагменты тела

Полиция предполагает, что это могло быть похищение из морга.

В нескольких местах американского города Миннеаполис нашли останки человеческого тела.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Во время звонка в полицию один из горожан сообщил, что нашел ногу, потом обнаружили и другие остатки.

В полиции говорят, что погибший — это белый мужчина 30 лет. Впрочем, установить личность жертвы не могут, потому что она обезглавлена.

Также полиция пока не уверена, что этого человека убили — правоохранители говорят, в своей практике сталкивались с похищением тел из моргов — поэтому сейчас проверяют все версии.

Новости мира: в нескольких местах американского города Миннеаполис нашли останки человеческого тела

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