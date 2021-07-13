В американском озере ловят гигантских золотых рыбок, которые угрожают экосистеме: фото

Озеро в городе Бернсвилл (штат Миннесота) кишит аквариумными рыбками, которые выросли до размера монстров.
Муниципалитет города Бернсвилл в штате Миннесота (США) обратился к владельцам аквариумных рыбок с просьбой не выпускать своих надоевших питомцев в пруды и озера, поскольку они угрожают местной фауне и разрушают естественную среду обитания. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт администрации Бернсвилла.
В Миннесоте золотые рыбки является регулируемым инвазивным видом, поэтому их выпуск в публичные воды является незаконным. В домашнем аквариуме они вырастают примерно до 2 дюймов (5,1 см) в длину.
Зато в городском озере было обнаружено 28 гигантских золотых рыбок, размеры некоторых из них сравнивают с габаритами мяча для игры в регби — их длина составляла более 45 сантиметров, а вес приближалась к двум килограммам.
По словам чиновников, безвредная для человека золотая рыбка поднимает со дна осадок и выделяет фосфор, который приводит к бурному разрастанию водорослей. Кроме того, этот инвазивный вид способен быстро размножаться, вытесняя других обитателей водоема.
Напомним, ранее житель американского штата Вирджиния Джереми Фортнера во время рыбалки поймал золотую рыбку.