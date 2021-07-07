В американском штате Монтана медведь гризли напал на кемпинг и убил велосипедиста

В американском штате Монтана медведь гризли напал на кемпинг и убил велосипедиста

Перед нападением на кемпинг медведь также напал на курятник.

Медведь гризли напал и убил велосипедиста, который был на кемпинге в маленьком городке на западе американского штата Монтана.

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Как сообщает ABC News, это произошло во вторник, 6 июля, перед рассветом в городке населением меньше 100 жителей Овандо.

Отмечается, что сначала медведь забрел в район, где расположился кемпинг, и ушел, но позже вернулся и напал на человека, сообщил шериф округа.

Сейчас продолжаются поиски зверя, к которым привлекли специалистов правоохранительных органов и по вопросам дикой природы. Работники дикой природы установили пять ловушек в районе Овандо и вокруг него, надеясь поймать медведя.

По сообщениям местных властей, жертвой гризли стал один из группы велосипедистов, однако точное место не назвали, отметив лишь, что в районе нападения были другие люди.

Стоит отметить, что в последнее десятилетие в этой местности медведи гризли не раз нападали на людей. Так, в 2016 году животное уже тоже нападало на велосипедиста. К счастью, тогда человек получил только травмы но остался жив. В общем с 2001 года в регионе было зарегистрировано 20 травм, нанесенных людям медведями, которые требовали госпитализации пострадавших.

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