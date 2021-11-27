В американском штате Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи из-за распространения коронавируса

Новые меры начнут применяться с 3 декабря.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в связи с распространением COVID-19 приняла решение о введении в штате режима чрезвычайной ситуации до 15 января 2022 года.
Об этом пишет "Интерфакс".
В последнее время в штате наблюдается рост числа заражений, не наблюдавшийся с апреля 2020 года. Ежедневно в больницы штата поступают более 300 инфицированных коронавирусом, в связи с этим приходится придерживаться скоординированного подхода для обеспечения того, чтобы потенциал больниц по всему штату мог удовлетворять региональные потребности.
Медучреждениям будет разрешено отказывать в приеме больных, нуждающихся в несерьезных и неотложных процедурах. Больницам и поликлиникам будет оказываться помощь в приобретении критически важных медикаментов, материалов и оборудования. Новые меры начнут применяться с 3 декабря.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии по состоянию на вечер минувшей пятницы в Нью-Йорке зафиксировано 2,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 57 тыс. летальных исходов. Полностью вакцинировано более 13 млн человек.
Ранее сообщалось, что в ЕС разрешили прививать от коронавируса вакциной Pfizer детей в возрасте от 5 лет.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.