В американском штате Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи из-за распространения коронавируса

Новые меры начнут применяться с 3 декабря.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в связи с распространением COVID-19 приняла решение о введении в штате режима чрезвычайной ситуации до 15 января 2022 года.

Об этом пишет "Интерфакс".

В последнее время в штате наблюдается рост числа заражений, не наблюдавшийся с апреля 2020 года. Ежедневно в больницы штата поступают более 300 инфицированных коронавирусом, в связи с этим приходится придерживаться скоординированного подхода для обеспечения того, чтобы потенциал больниц по всему штату мог удовлетворять региональные потребности.

Также читайте Новый штамм коронавируса получил название "Омикрон": он еще более заразен и опасен

Медучреждениям будет разрешено отказывать в приеме больных, нуждающихся в несерьезных и неотложных процедурах. Больницам и поликлиникам будет оказываться помощь в приобретении критически важных медикаментов, материалов и оборудования. Новые меры начнут применяться с 3 декабря.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии по состоянию на вечер минувшей пятницы в Нью-Йорке зафиксировано 2,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 57 тыс. летальных исходов. Полностью вакцинировано более 13 млн человек.

Ранее сообщалось, что в ЕС разрешили прививать от коронавируса вакциной Pfizer детей в возрасте от 5 лет.

Читайте также:

Из-за нового штамма коронавируса сегодня ВООЗ соберется на экстренное заседание