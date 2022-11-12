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В Америке во время авиашоу столкнулись и разбились два военных самолета (жуткое видео)

В Америке во время авиашоу столкнулись и разбились два военных самолета (жуткое видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4718
Время на прочтение
2 мин
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В Америке во время авиашоу столкнулись и разбились два военных самолета (жуткое видео)

ФОТО: сундуки с видео

Пока неизвестно, сколько людей было на обоих самолетах и есть ли выжившие.

Во время памятного авиашоу в аэропорту Далласа ( США ) произошло столкновение двух военных самолетов. В бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны влетел другой легкомотороный самолет .

Об этом сообщает WFAA со ссылкой на пожарно-спасательную службу Далласа.

В Сети очевидцы публикуют жуткие видео момента столкновения двух самолетов. На кадрах показан момент столкновения двух самолетов в воздухе во время авиашоу. После удара два самолета падают и разбиваются вдребезги.

Пока нет никакой информации о состоянии пилотов и есть ли пострадавшие среди зрителей авиашоу.

"Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились во время авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в Техасе около 13:20 по местному времени в субботу. Пока неизвестно, сколько людей было на обоих самолетах. установили людей, причастных к авиакатастрофам", — говорится в заявлении Федерального авиационного управления США, которое приводит FOX.

Соответствующие службы Америки приступили к расследованию по этому факту.

Напомним, 6 ноября в Танзании самолет местной авиакомпании упал в озеро Виктория. Сначала сообщалось, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека.

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Дата публикации
Просмотры
4718
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