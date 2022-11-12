В Америке во время авиашоу столкнулись и разбились два военных самолета (жуткое видео)

Пока неизвестно, сколько людей было на обоих самолетах и есть ли выжившие.
Во время памятного авиашоу в аэропорту Далласа ( США ) произошло столкновение двух военных самолетов. В бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны влетел другой легкомотороный самолет .
Об этом сообщает WFAA со ссылкой на пожарно-спасательную службу Далласа.
В Сети очевидцы публикуют жуткие видео момента столкновения двух самолетов. На кадрах показан момент столкновения двух самолетов в воздухе во время авиашоу. После удара два самолета падают и разбиваются вдребезги.
Пока нет никакой информации о состоянии пилотов и есть ли пострадавшие среди зрителей авиашоу.
"Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились во время авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в Техасе около 13:20 по местному времени в субботу. Пока неизвестно, сколько людей было на обоих самолетах. установили людей, причастных к авиакатастрофам", — говорится в заявлении Федерального авиационного управления США, которое приводит FOX.
Соответствующие службы Америки приступили к расследованию по этому факту.
*viewer discretion advised*— Mike Saccone (@mikesacconetv) November 12, 2022
На clear video showing moment moment 2 planes collided mid-air during airshow in Dallas this afternoon
WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45
Напомним, 6 ноября в Танзании самолет местной авиакомпании упал в озеро Виктория. Сначала сообщалось, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека.
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