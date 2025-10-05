В Амстердаме четверть миллиона человек протестовали против войны, которую ведет Израиль

Протест в Амстердаме / © Associated Press

В Амстердаме сотни тысяч протестующих прошли маршем в воскресенье, 5 октября, призывая правительство Нидерландов занять более жесткую позицию в отношении войны Израиля в Газе.

Об этом сообщает Reuters

Организаторы подсчитали, что в демонстрации приняли участие около 250 000 человек, эту цифру подтвердила местная полиция. Большинство участников были одеты в красную одежду, чтобы выразить свою поддержку символической «красной линии» против осады сектора Газа Израилем.

«Марш красной линии» состоялся после аналогичной крупной демонстрации в Гааге в мае и был запланирован за несколько недель до того, как президент США Дональд Трамп объявил о своем плане по прекращению войны.

Организаторы PAX Netherlands заявили, что надеются на мир в Газе, но добавили, что план Трампа не изменил их мнения.

Протестующие всех возрастов, несмотря на дождь, присоединились к 6-километровому маршу по столице Нидерландов, размахивая палестинскими флагами, скандируя «Свободная Палестина, свободная Палестина» и неся плакаты с надписями «Израиль, стыд вам!» и «Мы не свободны, пока Газа не будет свободной».

Организаторы заявили, что правительство Нидерландов делает недостаточно, чтобы предотвратить совершение Израилем военных преступлений в Газе, и призвали политиков принять меры чуть более чем за три недели до всеобщих выборов в Нидерландах 29 октября.

«Мы надеемся, что настоящее прекращение огня будет установлено очень скоро, и что люди будут защищены, будут получать гуманитарную помощь и смогут быть в безопасности. Но мы также обеспокоены долгосрочным обязательством Израиля остановить геноцид», — сказал агентству Reuters Ролиен Сассе, директор PAX Netherlands.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что группировка ХАМАС якобы готова к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.