В Амстердаме десятитысячный COVID-протест перерос в беспорядки, полиция задержала 30 человек

В Амстердаме десятитысячный COVID-протест перерос в беспорядки, полиция задержала 30 человек

Тысячи жителей Амстердама проигнорировали запрет на проведение демонстрации и вышли на протест против COVID-ограничений.

В Амстердаме в воскресенье, 2 января, десять тысяч человек вышли на протесты против правительственных мер по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает DutchNews.nl.

Отмечается, что митингующие проигнорировали объявленный мэром Фемке Халсемой запрет на проведение демонстрации на Музейной площади. Впоследствии между рядом участников акции и правоохранителями произошли стычки, во время которых задержали около 30 человек.

Как пишет The Associated Press, группа людей в белых комбинезонах и белых масках держала плакаты с надписями: "Дело не в вирусе, а в контроле" и "Свободу!".

Местные власти определили Музейную площадь и близлежащие улицы как зону риска безопасности, предоставив полиции право проводить превентивные обыски. В этом районе в воскресенье сосредоточилось "много полицейских".

После протеста на площади тысячи демонстрантов маршем направились в Вестерпарк, где проходил митинг консервативной евроскептической политпартии "Форум за демократию" (Forum voor Democratie или FvD).

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В издании указывают, что проведение мероприятия было согласовано заранее, поскольку организаторы обещали соблюдать социальное дистанцирование. Впрочем, по словам очевидцев, поклонники FvD не сохраняли дистанцию.

Десятитысячный протест прошел на фоне возмущения нидерландской полиции увеличением требований к своей работе. Правоохранители пообещали предпринять действия в знак протеста, указав на большую нагрузку и нехватку персонала.

Напомним, что 18 декабря правительство Нидерландов объявило о возвращении к локдауну на фоне распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон". Магазины непродовольственных товаров, школы, бары, рестораны и другие общественные места закрылись как минимум до середины января.

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