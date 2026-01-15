В Амстердаме произошел блекаут из-за взрыва на электростанции

Амстердам / © unsplash.com

В столице Нидерландов значительная часть исторического центра и западные районы города временно остались без электроснабжения из-за взрыва на электростанции.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

По данным издания, отключение электроэнергии произошло около 16:00 по местному времени и длилось около полутора часов.

«Значительная часть Амстердама в конце дня оставалась без электроэнергии около полутора часов. Отключение было вызвано взрывом на электростанции», — говорится в сообщении.

Из-за блекаута в центре города магазины вынуждены были закрыться раньше, а движение трамваев временно остановили.

По предварительной информации, без света осталось более 50 тысяч человек. Всем жителям Амстердама поступило экстренное уведомление с просьбой не пользоваться лифтами и эскалаторами, а также помочь соседям, нуждающимся в поддержке.

В пожарной службе сообщили, что причиной инцидента стал взрыв во время работ на электрораспределительном объекте в районе одной из центральных улиц города.

