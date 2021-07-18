В Амстердаме установили пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере (фото)

В Амстердаме установили пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере (фото)

Он предназначен для пешеходов и велосипедистов.

В Амстердаме открылся первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере.

Об этом заявили городские власти столицы Нидерландов, пишет Daily Mail.

Мост соединил набережные канала Аудезийдс Ахтербургвал. Автор проекта нового моста — Йорис Лаарман. Это первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере, полностью выполненный из стали.

Конструкция весит 6000 кг, ею будут пользоваться в течение двух лет — пока идет реставрация старого моста.

Пешеходный мост оборудован датчиками, которые проводят измерения и в случае необходимости сигнализируют о необходимости ремонта. Также с их помощью можно подсчитать, сколько пешеходов переходят мост каждый день.

Напомним, в Нью-Йорке откроют музей, посвященный истории ЛГБТ. На строительные работы городские власти выделили 35 млн долларов.

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