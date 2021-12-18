В Англии до семи возросло количество смертей от COVID-штамма "Омикрон": какова ситуация

В Англии до семи возросло количество смертей от COVID-штамма "Омикрон": какова ситуация

В Лондоне на "Омикрон" приходится более 80% новых случаев коронавируса.

В Англии в субботу, 18 декабря, количество связанных с новым штаммом COVID-19 "Омикрон" смертей выросло до семи.

Об этом со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании сообщает The Guardian.

Отмечается, что количество госпитализаций среди пациентов с новым вариантом коронавируса в стране увеличилось с 65 до 85.

Между тем, в Лондоне на "Омикрон" приходится более 80% новых случаев коронавируса. На фоне стремительного распространения нового варианта городской голова британской столицы Садик Хан объявил о "чрезвычайном положении".

"Вариант "Омикрон" быстро стал доминирующим: количество случаев заболевания быстро растет, а количество пациентов с COVID-19 в наших больницах снова увеличивается. Мы уже чувствуем влияние на всю столицу, и пока мы все еще изучаем этот вариант, правильно, что ключевые агентства Лондона работают в тесном сотрудничестве", — подчеркнул мэр, настойчиво призвав лондонцев вакцинироваться против коронавируса.

В субботу на территории Великобритании подтвердили более 90 тысяч новых случаев COVID-19, 10 059 из которых связывают с "Омикроном". От осложнений коронавируса скончались еще 125 британцев. Общее количество заражений новым штаммом в Соединенном Королевстве достигает 24 968.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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