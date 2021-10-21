В Англии медсестра цинично "обчистила" умирающего пациента: покупала обои и платила кредит

Махинации разоблачил сын пострадавшего.

Медсестра из английского города Хартлпул, графство Дарем, использовала банковскую карту умирающего пациента, чтобы украсть деньги и потратить их на товары в интернет-магазине.

Об этом сообщает издание Express.

Лесли Рашуорт госпитализировали с пневмонией, анорексией и общим ухудшением самочувствия. В больнице за ним ухаживала 40-летняя медсестра. Женщина неоднократно пользовалась данным банковской карты пациента, чтобы покупать обои, товары домашнего обихода и продукты в интернет-магазине Amazon.

О действиях медсестры стало известно после того, как сын Рашуорт увидел на телефоне отца сообщения от банка о подозрительной активности. Сначала он подумал, что это сообщение от мошенников, но вскоре от банка пришло еще одно сообщение. Мужчина отследил финансовые транзакции, которые были сделаны, пока его отец находился в больнице.

В результате проведенного руководством больницы служебного расследования выяснилось, что все транзакции были осуществлены в те дни, когда на смене работала Уоллес. Выяснилось, что кроме покупок женщина использовала данные банковской карточки пациента для погашения крупного кредита.

Медсестра признала, что злоупотребляла служебным положением для похищения средств пациента.

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