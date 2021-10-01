В Англии молодежи до 18 лет запретили делать иньекции ботоксом: что случилось

В Англии молодежи до 18 лет запретили делать иньекции ботоксом: что случилось

Не позволено молодежи также делать филеры в губы.

В Великобритании гражданам до 18 лет с пятницы, 1 октября, запретили делать инъекции ботоксом, а также колоть филлеры в губы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также читайте Карбокситерапия: омоложение лица углекислым газом

За документом, противозаконной признают и запись молодежи на эти процедуры. Впрочем, зарегистрированный практикующий врач может дать разрешение на инъекции моложе 18 лет, но только в том случае, если процедура будет делать зарегистрированный врач, медсестра, фармацевт или дантист.

Следует заметить, что отныне врачи могут просить предоставить документ, подтверждающий возраст. Оценивать возраст на глаз нельзя.

Новый закон имеет целью защитить молодежь, поскольку к этому времени она могла колоть боток без проверки возраста. К слову, в прошлом году в Англии граждане до 18 лет сделали 41 тыс. процедур с применением ботокса.

В свою очередь, специалисты отмечают, что в Британии нет закона, который требует от медиков иметь формальную квалификацию или подготовку для такого типа процедур. Кроме того, существует опасение, что англичане могут ехать за границу, чтобы там делать "инъекции красоты".

Как сообщалось, в США 49-летняя косметологиня сделала инъекцию своей клиентке, в результате чего она умерла. Врача за это посадили на пять лет. Прокуроры заявили, что косметологиня провела незаконную косметическую процедуру в отеле. После процедуры пациентка умерла через четыре дня. Оказалось, что у женщины возникли проблемы с дыханием после.

Стереотипы в косметологии: улучшает ли загар состояние кожи

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку