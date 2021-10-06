В Англии мужчина встретился с отцом после 40 лет разлуки и погиб через 10 минут

В Англии мужчина встретился с отцом после 40 лет разлуки и погиб через 10 минут

Мужчина разбился на мотоцикле.

Мужчина из английского города Флитвуд встретился с отцом после 40 лет разлуки и через 10 минут разбился на мотоцикле.

Об этом сообщает L ancs Live.

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56-летний Пол Коуэлл поехал в гости к отцу, которого не видел почти 40 лет. Во время долгожданной встречи он позвонил сыновьям, чтобы они впервые увидели дедушку. После звонка мужчина сел на мотоцикл и поехал к месту, где был захоронен прах его матери.

Через 10 минут мотоцикл Коуэлла врезался в фургон. Британец умер на месте.

У Коуэлла остались двое сыновей и приемная дочь.

Напомним, британские супруги, которые прожили в счастливом браке 55 лет, думали, что знают друг о друге все, пока операция по восстановлению зрения не позволила им впервые за много лет четко увидеть лицо друг друга.

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