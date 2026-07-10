В Англии наказали учителя, который оскорблял украинцев и называл войну в Украине "справедливой"

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В Великобритании бессрочно лишили права преподавать учителя истории Уильяма Гарвуда после того, как он на уроке заявил ученикам, что «украинцы — нацисты», а также назвал геев и трансгендерных людей «психически больными».

Об этом сообщает Yorkshire Post со ссылкой на решение Агентства по регулированию преподавательской деятельности (Teaching Regulation Agency, TRA).

Инцидент произошел 5 октября 2023 года в католической школе St Mary’s Menston Catholic Voluntary Academy вблизи Лидса, где Гарвуд работал по временному контракту через кадровое агентство.

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На уроке истории, посвященном нацистской Германии, один из одиннадцатиклассников спросил учителя, существуют ли «справедливые войны». На это педагог ответил утвердительно, после чего стал высказывать собственные политические взгляды.

По заключению дисциплинарной комиссии, Гарвуд сказал ученикам, что «рад, что Путин убивает сатанинских нацистов в Украине», а также заявил, что миром правят миллиардеры, которые создали «злых украинцев».

Во время того же урока он также утверждал, что «геи и трансгендерные люди психически больные».

После жалоб учеников и школы дело передали Агентству по регулированию преподавательской деятельности.

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Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что высказывания учителя были неприемлемыми, дискриминационными и никак не касались темы урока.

«Комментарии г-на Гарвуда были явно неуместны и совершенно не связаны с темой урока об истории нацистской Германии», — говорится в заключении комиссии.

В ходе разбирательства Гарвуд заявил, что его исламистские убеждения якобы использовали, чтобы представить его как угрозу для детей. Однако комиссия установила, что он не продемонстрировал уважения к людям с другими взглядами, а также не проявил раскаяния или осознания неправомерности своих действий.

В решении отмечается, что, навязывая учащимся собственные политические убеждения, учитель не смог обеспечить безопасную, инклюзивную и уважительную образовательную среду.

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На основании рассмотрения Гарвуда бессрочно лишили права преподавать в школах, колледжах, детских домах и других образовательных учреждениях Англии. Подать заявление на пересмотр этого решения он сможет не раньше, чем через шесть лет.

Глава комиссии Марк Карви отметил, что поведение учителя «существенно не соответствовало стандартам профессии», а его высказывания были экстремистскими, дискриминационными и нетерпимыми.

Напомним, российские атаки в течение полномасштабной войны в Украине побили страшный антирекорд. А июнь 2026 года стал самым смертоносным для мирных жителей.

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