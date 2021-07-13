В Англии, несмотря на стремительное распространение коронавируса, готовятся отменить COVID-ограничения

Джонсон подтвердил, что с 19 июля в стране почти полностью отменят карантин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что с 19 июля в Англии отменят почти все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Об этом глава британского правительства сообщил в понедельник, 12 июля.

В то же время он напомнил, что пандемия не закончилась, и призвал людей быть осторожными и вакцинироваться от коронавируса, уточнив, что сразу вернуться к нормальной жизни не получится.

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Джонсон указал на необходимость и в дальнейшем носить маски в общественном транспорте и во время массовых собраний. Премьер также обратился к владельцам развлекательных заведений с просьбой проверять у гостей сертификаты о COVID-вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Англии отменят обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции и требования о работе из дома. Пабы не будут обязывать обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионе не будет ограничений по количеству зрителей.

Между тем в Великобритании снова стремительно распространяется коронавирус. На прошлой и на этой неделе в Великобритании фиксировали более 20 и 30 тысяч новых заражений в сутки, хотя показатель летальности от коронавируса остается достаточно низким.

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В частности, 11 июля в стране от последствий COVID-19 умерли 26 пациентов. Правительство объясняет такую статистику активной COVID-вакцинацией.

Заметим, что более 87 процентов взрослых британцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, а 66 процентов являются полностью привитыми.

Как сообщалось, на COVID-штамм "Дельта" приходятся 96% секвенированных случаев в Великобритании.

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