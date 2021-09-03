В Англии невеста во время свадьбы запуталась в платье и сломала ногу

В Англии невеста во время свадьбы запуталась в платье и сломала ногу

Женщина будет ходить на костылях целый месяц.

40-летняя невеста Сэм Грэм из английского города Бернли во время свадьбы выпила лишний алкоголь, запуталась в платье, упала и сломала ногу.

Об этом сообщает Daily Mirror.

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Инцидент произошел в начале августа, но известно о нем стало накануне.

Во время свадьбы женщина запуталась в платье и упала головой вниз. Британка почувствовала сильную боль в ноге, но не обратилась к врачу сразу — они с мужем вернулись домой уставшие и сразу легли спать.

На следующее утро Грэм проснулась с опухшой ногой и поехала в больницу. Медики сделали снимок, который показал две трещины.

Теперь женщине придется восстанавливаться в течение месяца и ходить на костылях. Новоиспеченный муж британки заботится о ней и помогает с бытовыми делами.

Напомним, в Египте 21-летняя невеста Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.

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