В Англии невеста во время свадьбы запуталась в платье и сломала ногу

Женщина будет ходить на костылях целый месяц.
40-летняя невеста Сэм Грэм из английского города Бернли во время свадьбы выпила лишний алкоголь, запуталась в платье, упала и сломала ногу.
Об этом сообщает Daily Mirror.
Инцидент произошел в начале августа, но известно о нем стало накануне.
Во время свадьбы женщина запуталась в платье и упала головой вниз. Британка почувствовала сильную боль в ноге, но не обратилась к врачу сразу — они с мужем вернулись домой уставшие и сразу легли спать.
На следующее утро Грэм проснулась с опухшой ногой и поехала в больницу. Медики сделали снимок, который показал две трещины.
Теперь женщине придется восстанавливаться в течение месяца и ходить на костылях. Новоиспеченный муж британки заботится о ней и помогает с бытовыми делами.
Напомним, в Египте 21-летняя невеста Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.