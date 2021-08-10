В Англии студентка думала, что ей пишет мошенник, а мужчина оказался принцем из Нигерии

Молодые люди познакомились в Сети, но не могли встретиться.
Жительница английского города Ноттингем решила проверить в Сети подозрительного любимого на честность и выяснила, что он — настоящий нигерийский принц.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
21-летняя студентка Эстер познакомилась в Instagram с мужчиной по имени Тео и влюбилась в него. Он сообщил ей, что происходит с нигерийского народа Йоруба, но живет в Англии.
Пара ежедневно активно общалась онлайн, но Тео отказывался поговорить с Эстер или встретиться с ней лично.
Тогда подруга Эстер Анита обратилась на телешоу Catfish, чтобы проверили подозрения девушки.
Ведущие шоу проверили страницы Тео в соцсетях и пришли к выводу, что они настоящие. А настоящее имя Тео — Майкл.
Затем они нашли профиль Майкла и установили его местонахождение. Оказалось, что он находится в Лондоне, а не в Нигерии. В результате молодые люди наконец-то встретились.
"Незнакомым людям я представляюсь как Тео, это действительно мое второе имя. Знакомые знают меня как Майкл", — пояснил нигериец.
Кроме того, Майкл признался, что у него серьезные намерения относительно Эстер, и что он — нигерийский принц.
Как сообщалось, мужчина из Великобритании болел коронавирусом 10 месяцев, в течение недуга его семь раз госпитализировали и он сдал 42 положительных теста. Это является самым продолжительным течением коронавируса. Его жена пять раз начинала готовить похороны.