В Англии студентка думала, что ей пишет мошенник, а мужчина оказался принцем из Нигерии

В Англии студентка думала, что ей пишет мошенник, а мужчина оказался принцем из Нигерии

Молодые люди познакомились в Сети, но не могли встретиться.

Жительница английского города Ноттингем решила проверить в Сети подозрительного любимого на честность и выяснила, что он — настоящий нигерийский принц.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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21-летняя студентка Эстер познакомилась в Instagram с мужчиной по имени Тео и влюбилась в него. Он сообщил ей, что происходит с нигерийского народа Йоруба, но живет в Англии.

Пара ежедневно активно общалась онлайн, но Тео отказывался поговорить с Эстер или встретиться с ней лично.

Тогда подруга Эстер Анита обратилась на телешоу Catfish, чтобы проверили подозрения девушки.

Ведущие шоу проверили страницы Тео в соцсетях и пришли к выводу, что они настоящие. А настоящее имя Тео — Майкл.

Затем они нашли профиль Майкла и установили его местонахождение. Оказалось, что он находится в Лондоне, а не в Нигерии. В результате молодые люди наконец-то встретились.

"Незнакомым людям я представляюсь как Тео, это действительно мое второе имя. Знакомые знают меня как Майкл", — пояснил нигериец.

Кроме того, Майкл признался, что у него серьезные намерения относительно Эстер, и что он — нигерийский принц.

Как сообщалось, мужчина из Великобритании болел коронавирусом 10 месяцев, в течение недуга его семь раз госпитализировали и он сдал 42 положительных теста. Это является самым продолжительным течением коронавируса. Его жена пять раз начинала готовить похороны.

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