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В Англии свинья убежала с фермы, чтобы родить в лесу десять поросят: фото

В Англии свинья убежала с фермы, чтобы родить в лесу десять поросят: фото

В Англии свинья убежала с фермы, чтобы родить в лесу десять поросят: фото

Фото: metro.co.uk

Волонтеры назвали беглянку Матильдой и пытаются спасти ее от бойни.

Вблизи английского города Оллертонтат в графстве Ноттингемшир (Великобритания) местная жительница обнаружила в лесу домашнюю свинью с выводком из 10 поросят. Как оказалось, свиноматка сбежала из здешней фермы, чтобы спасти свое потомство. Об этом удивительном случае сообщает британское издание Мetro.

49-летняя Анна Астон наткнулась на свинью с выводком поросят, когда выгуливала свою собаку. Животные не были похожи на диких, поэтому женщина предположила, что свинья убежала с ближайшей фермы, и обратилась к волонтерам центра спасения животных "Brinsley Animal Rescue".

Фото: metro.co.uk / ©
Фото: metro.co.uk
Фото: metro.co.uk / ©
Фото: metro.co.uk
Фото: metro.co.uk / ©
Фото: metro.co.uk

Зоозащитники предположили, что беременна свинья инстинктивно сбежала рожать в безопасное место, выбрав для этого расположен рядом лес неподалеку от фермы.

Свиньи, которую назвали Матильда, и ее поросятам предоставили убежище в волонтерском центре. Его руководитель Джон Бересфорд теперь пытается получить разрешение от фермера на изъятие животных.

"Мы обращаемся к фермеру с просьбой разрешить ее [свинью] спасти, поскольку она обнаружила такое мужество, решительность и сильную любовь к своим детям", — отметил он.

Волонтеры также обратились за поддержкой к власти округа Ноттингемшир. Петицию по спасению Матильды и ее поросят подписали уже более 3000 человек.

Напомним, что исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что эмоции, подобные смех, способны проявлять больше животных, чем считалось ранее. Таких видов насчитывают как минимум 65.