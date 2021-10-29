В Англии женщина едва не выбросила в мусорник большой бриллиант: кто ее остановил

В Англии женщина едва не выбросила в мусорник большой бриллиант: кто ее остановил

Ценность находки подтвердили эксперты.

В Англии женщина во время уборки дома нашла и едва не выбросила бриллиант весом 34 карата, за который она может получить не менее двух миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает BBC News.

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70-летняя британка убирала и собирала драгоценности и бижутерию в отдельную коробку. Она планировала выбросить ненужные безделушки, но соседка посоветовала ей показать украшения оценщику и узнать их стоимость. Тогда женщина обратилась к организатору аукционов Марку Лейну, который поначалу не придал особого значения камню.

"Мы увидели довольно большой камень, больше фунтовой монеты, и я подумал, что это кубический диоксид циркония — синтетический аналог алмаза. Он пролежал на моем столе два или три дня, пока я не воспользовался машиной для проверки алмазов", – рассказал Лейн.

Британец понял, что имеет дело с драгоценным камнем и решил отправить его на проверку партнерам в Лондон, подтвердившим ценность находки. Затем бриллиант отвезли в Антверпен, Бельгию, где его взвесили, сертифицировали и оценили. Оказалось, что вес камня составляет 34 карата.

По словам владелицы бриллианта, она не может вспомнить, где именно и когда она купила камень, но предполагает, что это произошло во время посещения барахолки.

Напомним, американец нашел в старом диване ценный тайник, у которого были деньги. Все средства он вернул владельцу.

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