В Англии женщина нашла в морозильной камере пакет с мертвым ребенком

В Англии женщина нашла в морозильной камере пакет с мертвым ребенком

Полиция уже задержала причастных к инциденту.

В английском городе Донкастер, графство Саут-Йоркшир, женщина обнаружила пакет из супермаркета с телом новорожденного в морозильной камере домашнего холодильника.

Об этом пишет Daily Mirror.

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23-летний Дарнелл Джексон рассказал, что ему позвонила по телефону 28-летняя жена Кэрол Херст и попросила срочно приехать. Она сказала, что нашла мертвого ребенка в холодильнике.

"Я буквально схватил пакет и сразу же понял, что там – мертвый ребенок. Так как у нас с Кэрол недавно родилась дочь, я точно знал, как выглядят новорожденные", — отметил британец.

Полиция прибыла на место вместе с парамедиками, которые констатировали смерть ребенка. По данным издания, полиция уже задержала двух женщин, причастных к инциденту. Расследование продолжается.

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Напомним, на окраине Черновцов полиция обнаружила чемодан с телом мертвого ребенка. Чемодан в кустах нашли прохожие. Они и сообщили о находке правоохранителей.

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