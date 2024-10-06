В Антарктиде из-за изменений климата зафиксировано стремительное озеленение ( фото)

Глобальное потепление внесло существенные коррективы в экосистемы разных регионов.
В Антарктиде наблюдается стремительное озеленение, вызванное изменениями климата.
Это стало известно из исследований, опубликованных в журнале Nature Geoscience.
Площадь потенциального растительного покрова на континенте выросла с 0,863 квадратного километра в 1986 году до впечатляющих 11,947 квадратного километра в 2021 году. Это свидетельствует о существенных изменениях в экосистемах региона.
Рост растительности отражает глобальную тенденцию озеленения в холодноклиматических регионах, которая явилась результатом недавнего потепления. Такие изменения могут свидетельствовать о потенциально масштабных трансформациях в наземных экосистемах Антарктического полуострова, что в свою очередь повлияет на их долгосрочное функционирование. Исследования указывают на то, что последствия климатических изменений могут быть шире, чем ожидалось, и требуют дальнейшего изучения.
Напомним, впервые через несколько лет на станции "Академик Вернадский" снова появился императорский пингвин. Биологи сообщили, что это молодой пингвин, что подтверждается его серой "подростковой" окраской на частях головы. В последний раз императорских пингвинов наблюдали здесь более трех лет назад.
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