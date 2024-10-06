В Антарктиде из-за изменений климата зафиксировано стремительное озеленение ( фото)

В Антарктиде наблюдается стремительное озеленение, вызванное изменениями климата.

Это стало известно из исследований, опубликованных в журнале Nature Geoscience.

Площадь потенциального растительного покрова на континенте выросла с 0,863 квадратного километра в 1986 году до впечатляющих 11,947 квадратного километра в 2021 году. Это свидетельствует о существенных изменениях в экосистемах региона.

Рост растительности отражает глобальную тенденцию озеленения в холодноклиматических регионах, которая явилась результатом недавнего потепления. Такие изменения могут свидетельствовать о потенциально масштабных трансформациях в наземных экосистемах Антарктического полуострова, что в свою очередь повлияет на их долгосрочное функционирование. Исследования указывают на то, что последствия климатических изменений могут быть шире, чем ожидалось, и требуют дальнейшего изучения.

Последствия/Nature Geoscience

Последствия/Nature Geoscience

Напомним, впервые через несколько лет на станции "Академик Вернадский" снова появился императорский пингвин. Биологи сообщили, что это молодой пингвин, что подтверждается его серой "подростковой" окраской на частях головы. В последний раз императорских пингвинов наблюдали здесь более трех лет назад.

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