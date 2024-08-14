В Антарктиде полярники "Вернадского" зафиксировали редкое природное явление: что они увидели

Украинским полярникам на научной станции "Академик Вернадский" удалось зафиксировать южное полярное сияние, что является чрезвычайно редким явлением. Антарктида расположена вдали от южного магнитного полюса Земли, поэтому увидеть сияние там крайне сложно. Однако в этом случае благоприятная погода с морозом и с чистым небом позволила избежать обычной облачности.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Геофизики зафиксировали сильные возмущения магнитного поля Земли, что является необходимым условием для появления полярного сияния. Как объясняет геофизик Юрий Отруба, это явление наблюдалось впервые за восемь зимовок, поскольку обычно приборы регистрируют возмущения, когда небо затянуто облаками или когда летом почти всегда светло.

Снимки полярного сияния сделаны 12 августа. На первый взгляд, сияние выглядело как легкая белая мгла с розовым оттенком, но на фотографиях оказались зеленые и фиолетовые цвета. Это явление наблюдалось в то время, когда в Украине фиксировали северное сияние. Национальный антарктический научный центр также зафиксировал бурю уровня К-8 по индексу Бартельса, что описывает отклонение магнитного поля Земли.

Напомним, полярники со станции "Академик Вернадский" показали милое видео с антарктическими пингвинами и их детенышами.

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