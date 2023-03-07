В Антигуа и Барбуда продадут на аукционе суперяхту олигарха из РФ – ее оценивают в $81 млн

Стоимость яхты оценивается в $81 млн.
Правительство Антигуа и Барбуды (островное государство в восточной части Карибского моря – ред.) продаст на аукционе суперяхту российского олигарха Андрея Гурьева стоимостью $81 млн.
Об этом пишет The Guardian.
"В течение 10 дней в газетах и других СМИ будет опубликовано сообщение о продаже судна Alfa Nero в рамках закона о принудительной продаже. Если владелец судна не появится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды продаст его тому, кто предложит наивысшую цену", – говорится в заявлении офиса премьер-министра страны.
Как сообщили чиновники, яхта стоит заброшенной в порту Фалмут с февраля 2022 года.
По версии Минфина США, Alfa Nero была приобретена Гурьевым, внесенным в санкционные списки американских и британских властей, в 2014 году за $120 млн.
Судно с 12-метровым панорамным бассейном, джакузи, спа-салоном, салоном красоты и вертолетной площадкой использовалось его семьей несколько раз в год.
Андрей Гурьев – российский миллиардер, бывший генеральный директор компании "ФосАгро", политик, с 2001 по 2013 годы – член Совета Федерации от Мурманской области.
Журнал Forbes в 2020 году оценил состояние олигарха в $4,1 млрд. В рейтинге самых богатых людей России он занимает 25 место.
Напомним, в Хорватии загадочно исчезла 5-миллионная яхта подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова.
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