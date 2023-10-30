В аптеке товары на полках заменили их снимками в рамках: зачем это сделали (фото)

Клиенты вынуждены нажимать кнопку, чтобы попросить продукты со склада.

В столице США в Вашингтоне фотографии заменили запасы товаров на полках аптеки.

Об этом пишет Daily Mail.

Это связано с массовыми кражами. Согласно фотографиям, появившимся на X, изображения в рамках таких предметов, как туалетная бумага и кухонные полотенца, стоят вместо реальных.

Полки аптеки в Вашингтоне / Фото: twitter.com/JoeyMannarinoUS

Теперь покупателям приходится нажимать кнопку, чтобы попросить персонал забрать продукты со склада.

Полки аптеки в Вашингтоне / Фото: twitter.com/JoeyMannarinoUS

Антиутопический шаг аптеки произошел только через несколько недель после того, как CVS в Вашингтоне была разграблена около 50 мародерами-подростками, регулярно нападающими на аптеку и грабившими ее полки.

В связи с этим представители компании объявили, что к концу 2024 года закроют 900 заведений по всей территории США. Большая часть бизнеса будет работать в режиме онлайн.

Напомним, компания выплатила 23 500 долларов долга монетами весом 3 тонны. Все закончилось судом.

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