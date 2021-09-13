В арбузе, от которого умерли две россиянки, обнаружены следы яда для насекомых

Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина.
В арбузе, которым отравилась семья в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Роспотребнадзор.
"Экспертиза показала, что в арбузах были следы вещества, которое применяли для дезинсекции — обработки от насекомых", — говорится в сообщении.
Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина.
Также были взяты пробы воздуха и воды в доме, где произошло отравление. Результаты не показали там наличия опасных веществ.
Сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в магазине, задержали. В Сети появилось видео, как он выполнял работы по дезинсекции. Видно, что мужчина не защитил продукты от попадания химвеществ.
Напомним, 10 сентября сообщалось, что в Москве после употребления арбуза, купленного в магазине, умерли от отравления два человека.
Позже стало известно, что в крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших от отравления арбузом, обнаружили следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля.