В арбузе, от которого умерли две россиянки, обнаружены следы яда для насекомых

В арбузе, от которого умерли две россиянки, обнаружены следы яда для насекомых

Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина.

В арбузе, которым отравилась семья в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Экспертиза показала, что в арбузах были следы вещества, которое применяли для дезинсекции — обработки от насекомых", — говорится в сообщении.

Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина.

Также были взяты пробы воздуха и воды в доме, где произошло отравление. Результаты не показали там наличия опасных веществ.

Сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в магазине, задержали. В Сети появилось видео, как он выполнял работы по дезинсекции. Видно, что мужчина не защитил продукты от попадания химвеществ.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что в Москве после употребления арбуза, купленного в магазине, умерли от отравления два человека.

Позже стало известно, что в крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших от отравления арбузом, обнаружили следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля.

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