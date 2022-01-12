В Аргентине фиксируют +45 градусов: в столице возникли перебои с электричеством

Синоптики предупреждают, что это не предел.
Аргентина страдает от небывалой жары: столбики термометров поднялись до +45 градусов.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 января.
Страна по крайней мере на время стала одним из самых горячих мест планет: температура воздуха достигла +45 градусов. Из-за жары страдает столичный регион. В Буэнос-Айресе и его окрестностях возникли перебои с электричеством, сотни тысяч людей остались без света и кондиционеров.
Власти призывают граждан быть осмотрительными, пересиживать горячие часы в помещениях и пить много воды. В свою очередь, синоптики предполагают, что теплая погода может установить новые рекорды.
Как сообщалось, в пакистанской провинции Пенджаб сотни автомобилей оказались в снежных заносах. Всего на шоссе под снегом оказались около тысячи машин. Погиб не менее 21 человек. По информации спасателей, шесть человек замерзли в своих автомобилях. Предварительная причина гибели других – это асфиксия после вдыхания паров.
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