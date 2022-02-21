В Аргентине горят 800 тысяч гектаров леса: погасить пламя мешают сильный ветер и жара

Метеорологи предупреждают, что погода будет еще жарче.
Самый масштабный пожар за всю историю Аргентины. На северо-востоке страны горят 800 тысяч гектаров леса.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 февраля.
Пламя быстро распространяется. За сутки охватывает около 30 тысяч гектаров. Более тысячи пожарных и армейцы пока не могут удержать этот огонь. Мешают сильный ветер и жара. Кроме того очаги возгорания далеко друг от друга.
Выгорело уже более 10% региона. Под угрозой один из самых больших национальных парков страны — "Ибера". Метеорологи предупреждают — до конца недели погода будет становиться все более жаркой. Регион объявили зоной экологического бедствия. Фермеры эвакуируют скот, но угрозы человеческим дворам пока нет.
Читайте также:
- В Кракове ураган повалил строительный кран, есть погибшие: видео
- В Польше мощный ураган наделал беды, есть жертвы и пострадавшие
- Европа до сих пор страдает от самого мощного за 30 лет шторма "Юнис", унесшего по меньшей мере 15 жизней