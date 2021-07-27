В Аргентине лагуна стала розовой из-за отходов, люди жалуются на ужасный запах и нашествие мух

Местные власти уверяют, что разрешение на сброс отходов было предоставлено официально, вода безопасна и через несколько дней цвет вернется к норме.
На юге Аргентины лагуна Корфу приобрела розовый цвет после сброса в ее воды отходов рыболовецких компаний.
Об этом сообщает Euronews.
Изменение цвета воды вызвало тревогу у местных жителей. Люди жалуются на ужасный запах и нашествие мух.
Напомним:
- Загадочные розовые лужи обнаружили неподалеку Ровно. Яркое вещество посреди поля изрядно напугало местных. В Ровенском районе сразу созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Спасатели, экологи, специалисты гидрометеоцентра взяли пробы воздуха и почвы. Оказалось, это разлиты химикаты для сельскохозяйственной обработки. Препарат используют для борьбы с вредителями, им опрыскивают яйца и личинки.
- Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения земель.