В Аргентине лагуна стала розовой из-за отходов, люди жалуются на ужасный запах и нашествие мух

В Аргентине лагуна стала розовой из-за отходов, люди жалуются на ужасный запах и нашествие мух

Местные власти уверяют, что разрешение на сброс отходов было предоставлено официально, вода безопасна и через несколько дней цвет вернется к норме.

На юге Аргентины лагуна Корфу приобрела розовый цвет после сброса в ее воды отходов рыболовецких компаний.

Об этом сообщает Euronews.

Изменение цвета воды вызвало тревогу у местных жителей. Люди жалуются на ужасный запах и нашествие мух.

Напомним:

Загадочные розовые лужи обнаружили неподалеку Ровно. Яркое вещество посреди поля изрядно напугало местных. В Ровенском районе сразу созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Спасатели, экологи, специалисты гидрометеоцентра взяли пробы воздуха и почвы. Оказалось, это разлиты химикаты для сельскохозяйственной обработки. Препарат используют для борьбы с вредителями, им опрыскивают яйца и личинки.

Яркое вещество посреди поля изрядно напугало местных. В Ровенском районе сразу созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Спасатели, экологи, специалисты гидрометеоцентра взяли пробы воздуха и почвы. Оказалось, это разлиты химикаты для сельскохозяйственной обработки. Препарат используют для борьбы с вредителями, им опрыскивают яйца и личинки. Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения земель.

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