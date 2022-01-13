В Аргентине мгновенная реакция полицейских спасла жизнь маленькой девочке: что произошло

Ребенка уже выписали из больницы.
Невероятное спасение – мгновенная реакция полицейских из Аргентины спасла жизнь маленькой девочке.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 января.
На обнародованном полицией видео видно, как патрульные остановились, чтобы помочь матери с маленьким ребёнком. Полуторагодовалая девочка начала задыхаться. Чтобы быстрее добраться до больницы, полицейские забрали ее с мамой в свою машину и с сиренами помчались к медикам, связались с ними по дороге и пытались реанимировать малышку. В конце концов, их усилия принесли результат — девочка начала дышать.
Отмечается, что сейчас она чувствует себя хорошо, из больницы ее уже выписали. Аргентинцы славят копов как героев, а те говорят – рады были помочь.
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