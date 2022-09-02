В Аргентине началась вспышка неизвестной медицине пневмонии: что говорят медики

В конце августа в больницу обратился пациент с тяжелой формой пневмонии, медики так и не смогли установить, что стало причиной ее развития. Всего за четыре дня на больничных койках оказались пять сотрудников медицинского учреждения с такими же симптомами.

Об этом пишет Express.

В результате пневмонии загадочного происхождения два человека умерли, трое до сих пор находятся в больнице. Состояние еще одного пациента удовлетворительное — его отправили в изоляцию домой.

Медики говорят, что первые симптомы и форма пневмонии схожи с последствиями заражения ковидом, однако тесты не подтвердили наличие вируса. В ходе дополнительных исследований медики также протестировали пациентов на наличие гриппа разных типов, хантавирс (инфекции, переносимые грызунами) и более 25 других различных заболеваний. Все тесты были отрицательными.

Представители здравоохранения Аргентины пока не заметили широкое распространение болезни. Скорее всего, она передается во время физического контакта, но исключать передачу через воздух пока нельзя.

Ранее стало известно, что в Китае закрыли на карантин 21-миллионный город из-за COVID-19.

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