В Аргентине около 20 млн человек остались без света: недалеко от АЭС произошел пожар

В Аргентине около 20 млн человек, а это почти 40% потребителей, на двое суток останутся без света. В частности, большая часть столицы Буэнос-Айреса и несколько провинций.

Об этом сообщает La Nacion.

Причиной масштабного блекаута в стране стала авария на линии электропередач у атомной электростанции Atucha 1, расположенной в городе Лима, в 100 километрах от Буэнос-Айреса.

Сбой возник в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Ее причиной стал пожар в окрестностях. Она повредила сеть, прилегающую к АЭС. Компания Nucleoelectrica подтвердила, что Atucha 1 пока не работает.

По предварительным данным, возобновление работы атомной электростанции ожидается не ранее чем через 48 часов. В министерстве энергетики заявляют, что расследуют причины сбоев.

Напомним, количество погибших в результате аварии пассажирского и грузового поездов в Греции возросло до 43 человек. За железнодорожную катастрофу взял на себя министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис. Он подал в отставку.

Читайте также:

Лобовое столкновение поездов в Греции: количество жертв растет