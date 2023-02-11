В Аргентине озабочены количеством беременных россиянок: в чем причина

За последний год в Аргентину прибыло около 10 500 беременных россиянок.

В Аргентине иммиграционные власти борются с российскими женщинами, которые сейчас массово приезжают в Буэнос-Айрес для родов. А все ради того, чтобы получить аргентинское гражданство.

Об этом пишет The Guardian.

Директор иммиграционной службы Аргентины Флоренция Кариньяно в эфире телеканала C5N рассказала, что в четверг 33 беременных женщины — все между 32 и 34 неделями беременности — прибыли в страну. Сначала нескольким из них отказали на паспортном контроле, но в конце концов их все же пропустили в страну.

В материале говорится, что изоляция Москвы от Запада сделала Аргентину достаточно привлекательным местом для россиянок.

Так, по данным, за последний год в южноамериканскую страну прибыло около 10 500 беременных россиянок. В частности, 5 800 из них прибыли в страну за последние три месяца.

Из-за многочисленных случаев Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНП у россиян, получивших его после рождения ребенка в стране.

Добавим, что в РФ руководство запрещенной в Украине компании VK требует вернуть выехавших из России сотрудников. Тех россиян, которые откажутся возвращаться, уволят.

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