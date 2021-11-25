В Аргентине пираньи массово атакуют людей: специалисты объяснили причины

В общей сложности пострадали около 30 человек.

В аргентинской реке пираньи атаковали 13-летнюю девушку. Потерпевшая в результате потеряла мизинец на ноге.

Об этом пишет The Mirror.

Девушку госпитализировали в больницу для неотложной операции по пересадке кожи после того, как пираньи откусили ей палец на ноге.

Эксперты говорят, что нападение было неожиданным в это время года, и причиной называют высокие температуры и низкий уровень воды. Отмечается, что всего пираньи напали более чем на 30 человек в реке Парана в Санта-Фе. На кадрах видно, как у одного из пострадавших из ран на забинтованных ногах течет кровь.

"В воскресенье днем (21 ноября) дежурные спасатели падали с ног, пытаясь справиться со всеми людьми, получившими укусы. Эти рыбы, как правило, движутся косяками, поэтому мы получаем много одновременных атак", - сказано в сообщении спасателей.

Сейчас людям запретили заходить в воду и спасатели предупреждают о "нападениях" в реке.

"Мы не ожидали, что это произойдет еще до начала лета... Лучше всего воспользоваться душевыми кабинами, установленными на пляже", — сказал Серджио Берарди, местный представитель профсоюза спасателей.

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