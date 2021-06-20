В Аргентине подтвердили первый случай "черной плесени": что известно

Пациентка переболела коронавирусом, а после выписки почувствовала головную боль и нарушение чувствительности.

В Аргентине в субботу, 19 июня, официально зарегистрировали первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень".

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что заболевание обнаружили у 47-летней пациентки из города Формоса, которая болела COVID-19. Женщина также страдает от высого кровяного давления и сахарного диабета II типа.

11 мая у инфицированной появились симптомы коронавируса, ее изолировали. После выписки у больной появилась головная боль и нарушение чувствительности и 9 июня пациентку госпитализировали. Микробиологическая диагностика выявила "ценоцитарные гифы, совместимые с мукоральными".

"Немедленно было начато специфическое противогрибковое лечение и хирургическую очистку пораженного участка, и 12 июня диагноз мукормикоз был подтвержден", — говорится в сообщении. Больная продолжает получать медицинскую помощь.

Еще один случай мукормикоза подозревают у жительницы провинции Буэнос-Айрес, которая умерла от осложнений COVID-19.

Как сообщалось, в Индии число больных мукормикозом ( "черной плесенью") возросло до 31 216 случаев. Количество летальных случаев от грибкового заболевания — 2109 человек.

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