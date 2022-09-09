В Аргентине политик отпраздновал смерть королевы Елизаветы шампанским (видео)

Ведущий Сантьяго Кунео на аргентинском телевидении отпраздновал сообщение о смерти британской королевы Елизаветы.

На видео, которое впоследствии стало вирусным, журналист и политик в прямом эфире открывает бутылку и поднимает бокал, выражая радость по поводу скорбного события.

Видеозапись опубликована в его Twitter.

Клип вызвал резкое осуждение среди пользователей Сети.

Напомним, королева Елизавета II, монарх Великобритании, дольше всего управлявшая страной, умерла в Балморале в возрасте 96 лет после 70 лет правления.

Ее семья собралась в шотландском имении после того, как в четверг возросла обеспокоенность по поводу ее здоровья.

После ее смерти страну возглавит старший сын Чарльз, бывший принц Уэльский.

Иностранные лидеры отдали дань памяти королеве, а президент США Джо Байден напомнил о ее поддержке Соединенных Штатов в самые "темные дни" после терактов 11 сентября.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ее "доброй королевой" и "другом Франции".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что королева была постоянной частью жизни канадцев и одним из его "любимых людей в мире".

Королева мира: Великобритания будет жить иначе после смерти Елизаветы II

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