В архиве Роскомнадзора обнаружили перечень слов и образов, оскорбительных для Путина

Российские цензоры фильтруют употребление в контексте российского президента не только бранных и нецензурных слов, но и таких как "КГБ", "царь" и "коррупция".

В архиве Роскомнадзора, который еще в ноябре 2022 года извлекли белорусские "киберпартизаны", обнаружены слова, которые не должны попадать в один контекст с президентом России Владимиром Путином. Всего в списке их более семисот.

Об этом сообщает "Медиазона".

Как оказалось, Роскомнадзор ведет систематический мониторинг соцсетей в поисках оскорбительных для Владимира Путина публикаций и комментариев. В служебной переписке есть документ под названием "Ключевые слова-образы", это четырехстраничный список бранных, вульгарных или просто двусмысленных слов, которым, по мнению цензоров, не место рядом с именем или изображением российского президента.

Нарушением считается не только употребление слов из упомянутого перечня по адресу Путина, но и в сообщениях, где о нем упоминается, а также в подписях к фото.

Из документа следует, что Путина нельзя упоминать в контексте педофилии: например, называть "извращенцем" и "любителем детишек". Также Путина не стоит связывать с сексом, но в этот раздел, кроме всех известных матерных слов, почему-то также попали такие слова как "выборы", "срок" и "митинги".

Большая часть – бранные и нецензурные слова. Кроме очевидно оскорбительных "тупорилий", "засрун" и "чмырь", в этом перечне есть слова "КГБ", "царь" и "коррупция".

В архиве Роскомнадзора есть также классификатор "графических сущностей" — описание картинок для автоматического определения образа президента нейросетью системы Окулус. Среди них – Путин в образе краба, моли, Гитлера и вампира.

Напомним, имидж президента РФ Владимира Путина как маскулинного мачо выстраивался в течение многих лет, чтобы удовлетворить потребности россиян, которые после бурных 90-х затосковали за сильной рукой лидера, который приведет страну к стабильности и благополучию. Этот образ Путина прижился и на Западе.

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