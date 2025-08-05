В Арктике стартовали военные учения: США и их союзники готовятся к защите от РФ

На Аляске стартовали ежегодные арктические учения армии США

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Соединенные Штаты проводят ежегодные военные учения в Арктике, чтобы укрепить свою способность защищать Северную Америку. Эти мероприятия проходят на фоне роста угрозы со стороны России, имеющей значительное военное присутствие в этом регионе.

Об этом сообщает Newsweek.

Обучение в Арктике на фоне угрозы со стороны России

Арктика становится новой геополитической границей между Россией и Западом. Москва активно наращивает свое присутствие, строя военные базы, а ее самолеты регулярно приближаются к воздушному пространству Аляски.

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Кроме того, Россия сотрудничает в этом регионе со своим партнером Китаем. За прошлый год военное командование США обновило свою арктическую стратегию, призывая к усилению присутствия в регионе, который становится все более доступным из-за изменений климата.

Arctic Edge 2025: ключевые цели и участники

Совместные полевые учения под кодовым названием Arctic Edge 2025 начались в пятницу и проходят в нескольких местах по всей Аляске. Руководство учений осуществляют Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование США.

Кроме американских сил, в учениях, которые продлятся до конца месяца, принимают участие военные Великобритании, Дании, а также представители американских ведомств, включая ФБР, местные и государственные правоохранительные органы Аляски.

Основная цель учений – повысить готовность и продемонстрировать возможности защиты в Арктике. Ключевые задачи включают выявление, отслеживание и уничтожение современных крылатых ракет на северных подступах. Это приобретает особую актуальность, учитывая, что российские бомбардировщики Ту-95МС, приближавшиеся к Аляске, способны нести от шести до шестнадцати крылатых ракет. Кроме того, российские подлодки на Дальнем Востоке также имеют возможность запускать крылатые ракеты.

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На фоне этих событий, 30 июля Центр арктических исследований имени Теда Стивенса сообщил, что впервые провел обучающий курс по операционным рискам в Арктике для американских и канадских военных. Курс направлен на углубление оперативной готовности в регионе, предоставляя новые инструменты для предупреждения и уменьшения рисков в одной из самых сложных операционных сред мира.

Напомним, в августе Китай и Россия проведут совместные военные учения . Они состоятся у Владивостока, в Японском море, а также в Тихом океане. Эти маневры могут быть не только отработкой совместных действий, но и "пальпацией возможностей потенциального противника".