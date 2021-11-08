В Армении количество людей, отравившихся в пиццериях, возросло до 171

В Армении количество людей, отравившихся в пиццериях, возросло до 171

Почти сотня человек находится в больнице. Среди пострадавших есть дети.

В Армении после посещения сети заведений общественного питания "Ташир Пицца" в Ереване отравился 171 человек.

Об этом сообщает Hetq Online.

Отмечается, что по состоянию на вечер воскресенья, 7 ноября, на стационарном лечении в нескольких медцентрах армянской столицы находятся 99 пациентов, состояние 72 из которых оценивается как легкое. Известно, что среди пострадавших есть дети.

Тем временем еще 72 человека уже выписались из больниц, а руководство сети пиццерий объявило о временном закрытии своих заведений "для выявления и решения проблемы".

"Здоровье и безопасность наших клиентов являются для нас приоритетом", — цитирует заявление компании Ազատություն Ռադիոկայան.

Все пострадавшие 5 ноября посещали пиццерии, расположенные на Северном проспекте и по улице Ханджяна в центре Еревана.

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