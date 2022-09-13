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В Армении на фоне обострения с Азербайджаном требуют отставки Пашиняна

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В Армении на фоне обострения с Азербайджаном требуют отставки Пашиняна

Фото: Associated Press

Среди участников акции протеста – родные погибших военных и представители оппозиционных сил.

Возле здания армянского парламента состоялась акция с требованием начать процедуру импичмента премьера Никола Пашиняна.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Среди ее участников – родные погибших военных и представители оппозиционных сил. Они пообещали завтра с 8 утра перекрыть все входы в Нацсобрание (парламент) Армении.

В частности, среди радикально настроенных оппозиционеров Пашиняна критикуют за его идею мирных переговоров с Баку.

Ранее Пашинян заявил, что в результате обострения на границе с Азербайджаном Армения потеряла 49 человек. Он добавил, что эта цифра не окончательная.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился в полночь во вторник, 13 сентября. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

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Дата публикации
Просмотры
402
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