В Армении оппозиция вышла на протесты из-за Нагорного Карабаха

Здесь второй день протестуют против возможных уступок правительства по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха.

Оппозиция в Армении второй день протестует против возможных уступок правительства по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха. Участники акций потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает издание "Новости Армении".

Утром 3 мая возобновились мирные акции гражданского неповиновения, участники перекрывают улицы Еревана с требованием отставки команды правительства во главе с Пашиняном. Активисты зажгли файеры, по данным местных СМИ, полиция уже задержала сына второго президента Роберта Кочаряна.

Накануне, 2 мая, акции в Армении хлопались. Сегодня они пройдут как в Ереване, так и в областях. Вчера полиция задержала около 250 человек.

Оппозиция считает, что правительство Пашиняна намерено пойти на уступки Азербайджана на переговорах по статусу Нагорного Карабаха. К этому премьер призвал армян не "иметь иллюзий" по поводу статуса этих территорий.

Напомним, что войска России, варварски напавшие на Украину 24 февраля и цинично уничтожающие ее территорию, нацелены незаконно оккупировать Херсон в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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