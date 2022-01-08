В Армении опровергают заявление Баку об обстреле позиций Азербайджана

Азербайджан сообщал о применении крупнокалиберного оружия.

В Министерстве обороны Армении заявляют, что не обстреливали позиции Азербайджана в приграничном Кельбаджарском районе — как об этом информировали в Баку.

Об этом сообщила пресс-служба армянского ведомства.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В Ереване ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы называют "относительно стабильной". Кроме того, подчеркивают, что "азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила".

Следует отметить, что Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении 8 января после обеда. Сообщалось о применении крупнокалиберного оружия.

Напомним, в ноябре 2021 года между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них стороны обвиняли друг друга в провокациях.

На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном.

Читайте также: