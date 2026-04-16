В Армении произошли массовые аресты пророссийских политиков
Армянские правоохранители задержали активистов и сторонников партии, которую возглавляет армяно-российский бизнесмен Самвел Карапетян. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к свержению власти.
В Армении антикоррупционные органы задержали 14 человек, связанных с пророссийской оппозиционной партией «Сильная Армения», по подозрению в подкупе избирателей. Аресты произошли менее чем за два месяца до парламентских выборов, запланированных на 7 июня.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на армянские СМИ.
По данным Антикоррупционного комитета Армении, во время обысков в офисах партии были задержаны несколько сотрудников. Еще двое членов партии были арестованы ранее на этой неделе по обвинению в нарушении запрета на благотворительную деятельность в период избирательной кампании.
Партия «Сильная Армения» занимает второе место в предвыборных опросах, уступая правящей партии «Гражданский договор».
Политическую силу возглавляет армяно-российский бизнесмен Самвел Карапетян, которому предъявлены обвинения в публичных призывах к свержению власти, однако он отвергает их и заявляет о политической мотивации дела.
Карапетяна задержали в июне прошлого года после критики в адрес правительства и заявлений о готовности противодействовать его политике в отношении Армянской апостольской церкви.
Пока неясно, были ли задержанные кандидатами на предстоящих выборах. Представители партии утверждают, что часть задержанных являются лишь ее сторонниками.
Ситуация развивается на фоне обострения политической борьбы в стране накануне выборов, которые могут стать ключевыми для будущего политического курса Армении.
Напомним, ранее глава армянского правительства Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным напомнил кремлевскому диктатору, что власть в его государстве меняется исключительно путем честных парламентских выборов, а армянские социальные сети являются на 100% свободными.