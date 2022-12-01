В Армении разбился летевший в Астрахани самолет: погибли российские пилоты (кадры с места авиакатастрофы)

В авиакатастрофе погибли два пилота из России 1979 и 1983 годов рождения

На территории села Джрабер Котайкской области, Армения, упал и загорелся самолет B55. По предварительной информации, на борту находились российские пилоты, погибшие.

Об этом сообщает пропагандистское издание, ссылаясь на пресс-службу МЧС Армении.

Как пишут российские телеграмм-каналы, в авиакатастрофе погибли два пилота из России 1979 и 1983 годов рождения. Самолет был частным и зарегистрированным в Словакии. Он летел из Еревана в Астрахань.

Как отмечает "Радио Азатутут", сигнал о падении самолета поступил в 14:20. Прибывшие на место краха спасатели обнаружили два обгоревших тела. Пожар был ликвидирован в 14:41.

По данным Комитета гражданской авиации страны, это был самолет типа BeechCraft 95. Связь с пилотами прервалась в 13:11 по местному времени, в 14:20 самолет был обнаружен разбившейся в районе села Джрабер Котайкской области.

Напомним, ранее виационный эксперт Валерий Романенко информировал, что Россия в ближайшие годы не сможет восстановить свою авиационную мощность.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

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