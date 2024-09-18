В Армении разоблачили попытку государственного переворота: мятежников готовили в России

На российской военной базе с потенциальными участниками мятежа проводили занятия по "ведению боя в закрытом помещении и внутри здания".

В Армении разоблачена попытка государственного переворота, который планировала осуществить группа из семи человек путем узурпации власти с применением насилия. Мятежники проходили обучение на российской военной базе "Арбат", где тренируют армянских наемников для войны в Украине.

Об этом сообщает News.am со ссылкой на Службу национальной безопасности Армении.

По информации армянской спецслужбы, на протяжении 2024 года преступная группа вербовала граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха под предлогом "трехмесячных сборов" в России и "знакомства с новыми видами тяжелого оружия", а затем несения боевого дежурства по возвращении в Армению.

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Во время учений на российской военной базе с будущими мятежниками проводили занятия по "ведению боя в закрытом помещении внутри здания с уже известными им видами оружия".

"Им сообщили, что цель учений – вернуться в Республику Армения и устранить действующую власть, озвучив таким образом призывы очистить и спасти Республику Армения", – говорится в сообщении армянской спецслужбы.

Некоторые из завербованных отказались от участия в учениях и вернулись в Армению, другие члены группы мятежников не завершили свой преступный умысел, поскольку были разоблачены правоохранителями.

В Службе национальной безопасности сообщили об открытом уголовном производстве в отношении семи человек, три из которых задержаны, четыре — объявлены в розыск. Задержанные находятся под стражей.

Напомним, в июне этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе речи в парламенте заявил, что Армения "выйдет из ОДКБ (организации коллективной обороны, в которой ведущую роль играет Россия) и для этого примет соответствующее решение".

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