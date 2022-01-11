В Армении сообщили о двух убитых солдатах во время инцидента на границе с Азербайджаном

В Армении сообщили о двух убитых солдатах во время инцидента на границе с Азербайджаном

Ранее в Азербайджане заявили о гибели своего военного в результате обстрела с армянской стороны.

Во вторник, 11 января, во время вооруженного инцидента на границе Азербайджана и Армении двое армянских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщили на сайте министерства обороны Армении.

В сообщениях армянского оборонного ведомства говорится, что обстрелы со стороны позиций вооруженных сил Азербайджана начались около 15 часов по местному времени и продолжались более трех часов.

Азербайджанские подразделения якобы применяли артиллерию и беспилотники. В результате погибли двое 20-летних бойцов, еще двое — госпитализированы в больницу с ранениями.

Ранее в Азербайджане заявили о гибели одного военного в результате обстрела с армянской стороны, произошедшего в 11 часов по местному времени.

Это первый случай эскалации на армяно-азербайджанской границе с осени 2021 года.

Напомним, ранее, 8 января 2022 года, Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении в приграничном Кельбаджарском районе. Армянская сторона эти обвинения отвергла.

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