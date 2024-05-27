В Армении вспыхнули протесты: есть сотни задержанных, чего требуют люди (фото, видео)

Жители Армении вышли на протесты 27 мая в связи с передачей Азербайджану четырех пограничных сел. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Полиция уже задержала сотни протестующих.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода" и другие СМИ страны.

В Армении люди вышли на митинги против территориальных уступок Азербайджану, которому государство согласилось передать четыре приграничных села в Тавуском районе. Пашинян ранее заявлял, что односторонние уступки необходимы для предотвращения военной агрессии. Движение протестующих возглавляет руководитель Тавусской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, оппозиция которого выдвинула в премьер-министры Армении. Активисты также потребовали отставки армянского премьера.

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По информации издания News.am, протестующие перекрыли автотрассу Ереван-Армавир и дорогу Ереван-Аштарак (первая автомагистраль ведет в Россию, вторая — в Иран). Также заблокированы улицы в Ереване.

По данным МВД Армении, на утро полицейские задержали 226 участников акций протеста. Как сообщает "Арменпресс", большинство задержанных обвиняют по административной статье о неповиновении полиции. Также возникли стычки митингующих с правоохранителями.

Заметим, что накануне вечером 26 мая протестующие провели массовую акцию в Ереване, требуя отставки Пашиняна. Демонстранты прошли маршем к дому премьера, но на тот момент его не было в Ереване. Столкновений в армянской столице не произошло.

Задержанный протестующий в Армении 27 мая/Скриншот с видео

Протесты в Армении: полиция задержала сотни человек – видео

К слову, в середине апреля Россия начала выводить свои "миротворческие силы" с территории Нагорного Карабаха, вернувшегося из-под армянского контроля под контроль Азербайджана.

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